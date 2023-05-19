Ще плюс 660: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 201 760 осіб, 3777 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 19.05.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 201 760 (+660) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3777 (+4) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 7377 (+4) од.,
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- артилерійських систем – 3210 (+12) од.,
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- РСЗВ – 564 (+1) од.,
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- засобів ППО ‒ 319 (+1) од.,
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- літаків – 308 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2769 (+10),
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- крилатих ракет ‒ 1011 (+21),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6083 (+10) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 419 (+1).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.