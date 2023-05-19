Еще плюс 660: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 201 760 человек, 3777 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.05.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 201 760 (+660) человек ликвидировано,
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- танков - 3777 (+4) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7377 (+4) ед.,
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- артиллерийских систем – 3210 (+12) ед.,
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- РСЗО – 564 (+1) ед.,
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- средств ПВО - 319 (+1) ед.,
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- самолетов – 308 (+0) ед.,
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- вертолетов – 294 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),
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- крылатых ракет - 1011 (+21),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10) ед.,
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- специальной техники - 419 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.