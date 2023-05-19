Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
Нагадаємо
Раніше авіація ЗСУ завдала 20 ударів по районах зосередження росіян.