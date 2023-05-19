Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 вражеских БпЛА различного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьенском направлениях - за минувшие сутки состоялось 29 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьенку.
Напомним
Ранее авиация ВСУ нанесла 20 ударов по районам сосредоточения россиян.