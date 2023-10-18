Ще плюс 620 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 290 050 осіб, 4981 танк та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 290 050 (+620) осіб,
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- танків ‒ 4981 (+2) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9420 (+15) од,
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- артилерійських систем – 6944 (+8) од,
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- РСЗВ – 814 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 547 (+0) од,
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- літаків – 319 (+1) од,
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- гелікоптерів – 323 (+6) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),
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- крилаті ракети ‒ 1534 (+1),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9303 (+10) од,
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- спеціальна техніка ‒ 982 (+0).
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