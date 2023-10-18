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Еще плюс 620 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 363161 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 050 человек, 4981 танк и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 620 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Детали 

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 290 050 (+620) человек,
  • танков - 4981 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 6944 (+8) ед,
  • РСЗО – 814 (+0) ед,
  • средства ПВО - 547 (+0) ед,
  • самолетов – 319 (+1) ед,
  • вертолетов – 323 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
  • крылатые ракеты - 1534 (+1),
  • корабли /катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10) ед,
  • специальная техника - 982 (+0).

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