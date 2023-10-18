Еще плюс 620 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 290 050 человек, 4981 танк и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 290 050 (+620) человек,
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- танков - 4981 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин - 9420 (+15) ед,
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- артиллерийских систем – 6944 (+8) ед,
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- РСЗО – 814 (+0) ед,
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- средства ПВО - 547 (+0) ед,
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- самолетов – 319 (+1) ед,
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- вертолетов – 323 (+6) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5301 (+10),
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- крылатые ракеты - 1534 (+1),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9303 (+10) ед,
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- специальная техника - 982 (+0).
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