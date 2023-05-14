Ще плюс 620: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 880, 3756 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 198880 (+620) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3756 (+5) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од,
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- артилерійських систем – 3116 (+21) од,
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- РСЗВ – 562 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 314 (+0) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31),
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- крилаті ракети ‒ 970 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од,
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- спеціальна техніка ‒ 404 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян.