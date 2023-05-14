Еще плюс 620: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 880, 3756 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 198880 (+620) человек ликвидировано,
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- танков - 3756 (+5) ед,
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- боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,
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- артиллерийских систем – 3116 (+21) ед,
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- РСЗО – 562 (+1) ед,
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- средства ПВО - 314 (+0) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31),
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- крылатые ракеты - 970 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7) ед,
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- специальная техника - 404 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян.