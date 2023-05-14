Еще плюс 620: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 880, 3756 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 198880 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 3756 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7325 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 3116 (+21) ед,
  • РСЗО – 562 (+1) ед,
  • средства ПВО - 314 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2696 (+31),
  • крылатые ракеты - 970 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6018 (+7) ед,
  • специальная техника - 404 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян.

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