Ще плюс 530: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 114 660 осіб, 3104 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3104 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6),
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- артилерійських систем – 2090 (+4),
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- РСЗВ – 437 (+0),
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- засоби ППО ‒ 219 (+1),
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- літаків – 286 (+0),
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- гелікоптерів – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13),
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- спеціальної техніки ‒ 186 (+2).
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Доповнення
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