Ще плюс 530: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

КИЇВ. 14 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 114 660 осіб, 3104 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.