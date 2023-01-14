Еще плюс 530: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 114 660 человек, 3104 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 114 660 (+530) человек ликвидировано,
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- танков - 3104 (+6),
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- боевых бронированных машин - 6173 (+6),
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- артиллерийских систем - 2090 (+4),
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- РСЗВ - 437 (+0),
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- средства ПВО - 219 (+1),
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- самолётов - 286 (+0),
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- вертолётов - 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1867 (+2),
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- крылатых ракет - 723 (+0),
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- кораблей/катеров - 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 4846 (+13),
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- специальной техники - 186 (+2).
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Дополнение
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