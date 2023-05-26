Ще плюс 460: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 205 720 осіб, 3796 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3796 (+1) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
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- артилерійських систем – 3384 (+25) од,
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- РСЗВ – 570 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,
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- літаків – 310 (+1) од,
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- гелікоптерів – 296 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
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- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
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- спеціальна техніка ‒ 446 (+2).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.