Еще плюс 460: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 205 720 человек, 3796 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 205720 (+460) человек ликвидировано,
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- танков - 3796 (+1) ед,
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- боевых бронированных машин - 7435 (+3) ед,
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- артиллерийских систем – 3384 (+25) ед,
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- РСЗО – 570 (+0) ед,
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- средства ПВО - 328 (+1) ед,
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- самолетов – 310 (+1) ед,
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- вертолетов – 296 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3),
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- крылатые ракеты - 1015 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6161 (+13) ед,
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- специальная техника - 446 (+2).
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Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.