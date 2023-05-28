Ще плюс 400: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 206 600 осіб, 3797 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3797 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
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- артилерійських систем – 3425 (+11) од,
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- РСЗВ – 574 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
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- літаків – 313 (+0) од,
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- гелікоптерів – 298 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
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- крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
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- спеціальна техніка ‒ 451 (+2).
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У Генштабі зауважили, що втрати за минулу добу подаються з врахуванням вчорашнього коригування.
Доповнення
Українська авіація за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.