Авіація ЗСУ завдала 4 удари по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника", - йдеться в повідомленні.

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В Генштабі додали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Нагадаємо

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини.