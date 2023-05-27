Сумщина: ворог 18 разів обстріляв прикордонні громади області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
По території Великописарівської громади гелікоптер здійснив пуск ракет – 6 виходів та мінометний обстріл – було зафіксовано 2 вибухи.
У Юнаківській громаді було здійснено обстріл із САУ – пролунало 3 вибухи та мінометний обстріл – зафіксовано 12 вибухів.
По Миропільській громаді росіяни били з мінометів – пролунало 11 вибухів.
У Хотінській громаді зафіксовано обстріл з міномету – 4 вибухи. Також пуск НУРС з гелікоптера.
По Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з міномету (пролунало 12 вибухів), артобстріл (зафіксовано 10 вибухів) та 15 пострілів з АГС.
У Краснопільській громаді було здійснено 5 вибухів з міномету.
Попередньо – без людських втрат та руйнувань.
Нагадаємо
Через ворожий обстріл селища Садове, що на Херсонщині, постраждала 61-річна жінка, її доставили до лікарні. Також російські окупанти обстріляли Херсон та селище Зміївка, є руйнування.