Сумщина: враг 18 раз обстрелял приграничные громады области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 18 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады", - говорится в сообщении.
Детали
По территории Великописаревской громады вертолет осуществил пуск ракет – 6 выходов и минометный обстрел – было зафиксировано 2 взрыва.
В Юнаковской громаде был осуществлен обстрел из САУ – прозвучало 3 взрыва и минометный обстрел – зафиксировано 12 взрывов.
По Миропольской громаде россияне били из минометов – раздалось 11 взрывов.
В Хотинской общине зафиксирован обстрел из миномета – 4 взрыва. Также пуск НУРС с вертолета.
По Белопольской громаде враг совершил обстрел из миномета (прозвучало 12 взрывов), артобстрел (зафиксировано 10 взрывов) и 15 выстрелов из АГС.
В Краснопольской громаде было осуществлено 5 взрывов из миномета.
Предварительно – без человеческих потерь и разрушений.
Напомним
Из-за вражеского обстрела поселка Садовое, что на Херсонщине, пострадала 61-летняя женщина, ее доставили в больницу. Также российские оккупанты обстреляли Херсон и поселок Змиевка, есть разрушения.