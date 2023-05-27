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Сумщина: враг 18 раз обстрелял приграничные громады области

Сумщина: враг 18 раз обстрелял приграничные громады области

Киев • УНН

 • 413994 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Цитата

"В течение дня россияне совершили 18 обстрелов. Зафиксировано 88 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская громады", - говорится в сообщении. 

Детали

По территории Великописаревской громады вертолет осуществил пуск ракет – 6 выходов и минометный обстрел – было зафиксировано 2 взрыва.

В Юнаковской громаде был осуществлен обстрел из САУ – прозвучало 3 взрыва и минометный обстрел – зафиксировано 12 взрывов.

По Миропольской громаде россияне били из минометов – раздалось 11 взрывов.

В Хотинской общине зафиксирован обстрел из миномета – 4 взрыва. Также пуск НУРС с вертолета.

По Белопольской громаде враг совершил обстрел из миномета (прозвучало 12 взрывов), артобстрел (зафиксировано 10 взрывов) и 15 выстрелов из АГС.

В Краснопольской громаде было осуществлено 5 взрывов из миномета.

Предварительно – без человеческих потерь и разрушений.

Напомним

Из-за вражеского обстрела поселка Садовое, что на Херсонщине, пострадала 61-летняя женщина, ее доставили в больницу. Также российские оккупанты обстреляли Херсон и поселок Змиевка, есть разрушения.

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