Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками в течение минувших суток было уничтожено 3 вражеских БпЛА различного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку.

Напомним

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили 18 обстрелов приграничья Сумщины.