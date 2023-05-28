Еще плюс 400: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:



личного состава - около 206600 (+400) человек ликвидировано,



танков - 3797 (+3) ед,



боевых бронированных машин - 7456 (+7) ед,



артиллерийских систем – 3425 (+11) ед,



РСЗО – 574 (+0) ед,



средства ПВО - 329 (+0) ед,



самолетов – 313 (+0) ед,



вертолетов – 298 (+0) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),



крылатые ракеты - 1056 (+0),



корабли /катера - 18 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9) ед,



специальная техника - 451 (+2).



В Генштабе отметили, что потери за минувшие сутки подаются с учетом вчерашней корректировки.

Дополнение

Украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.