Еще плюс 400: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 206 600 человек, 3797 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 206600 (+400) человек ликвидировано,
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- танков - 3797 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 7456 (+7) ед,
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- артиллерийских систем – 3425 (+11) ед,
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- РСЗО – 574 (+0) ед,
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- средства ПВО - 329 (+0) ед,
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- самолетов – 313 (+0) ед,
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- вертолетов – 298 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),
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- крылатые ракеты - 1056 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9) ед,
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- специальная техника - 451 (+2).
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В Генштабе отметили, что потери за минувшие сутки подаются с учетом вчерашней корректировки.
Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.