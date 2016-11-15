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Ще одному працівнику поліції, причетному до смерті жителя Кривого Озера, повідомлено про підозру

Ще одному працівнику поліції, причетному до смерті жителя Кривого Озера, повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 11718 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ще одному працівнику поліції, причетному до смерті жителя смт Криве Озеро Олександра Цукермана, повідомлено про підозру. Про це сказав заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

“Сьогодні, слідчим слідчого відділу прокуратури Миколаївської області повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) четвертій особі, яка причетна до смерті жителя смт Криве Озеро”, — зазначив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило

Цією особою є колишній працівник Кривоозерського відділення поліції, який на момент скоєння кримінального правопорушення займав посаду інспектора сектору реагування патрульної поліції цього підрозділу поліції.

За інформацією прес-служби, до цього часу вказана особа перебувала у статусі свідка, однак в результаті проведених слідчих дій, встановлено обставини, що свідчать про те, що підозрюваний також безпосередньо брав участь в нанесенні тілесних ушкоджень потерпілому.

Слідчим прокуратури до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відтак, на сьогоднішній день в кримінальному провадженні четверо підозрюваних, троє з яких підозрюються у перевищенні службових повноважень, а один — в скоєнні умисного вбивства.

Нагадаємо, величезного суспільного резонансу набрав інцидент, що стався 24 серпня цього року у смт Криве Озеро. Під час затримання працівниками поліції загинув місцевий мешканець.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в Кривоозерському районі Миколаївської області під час затримання поліцейськими помер 32-річний Олександр Цукерман.

Прокуратура Миколаївської області у зв’язку з загибеллю жителя Кривого Озера відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ стосовно трьох співробітників Кривозерського райуправління поліції ГУ НП Миколаївської області.

25 серпня Центральний райсуд Миколаєва взяв під варту трьох підозрюваних у загибелі О.Цукермана поліцейських.

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