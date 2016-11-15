Еще одному работнику полиции, причастному к смерти жителя Кривого Озера, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еще одному работнику полиции, причастному к смерти жителя пгт Кривое Озеро Александра Цукермана, сообщено о подозрении. Об этом сказал заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Сегодня, следователем следственного отдела прокуратуры Николаевской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) четвертому лицу, причастному к смерти жителя пгт Кривое Озеро", - отметил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило
Этим лицом является бывший работник Кривоозерского отделения полиции, который в момент совершения уголовного преступления занимал должность инспектора сектора реагирования патрульной полиции этого подразделения полиции.
По информации пресс-службы, до этого времени указанное лицо находилось в статусе свидетеля, однако в результате проведенных следственных действий, установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что подозреваемый также непосредственно участвовал в нанесении телесных повреждений потерпевшему.
Следователем прокуратуры в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следовательно, на сегодняшний день в уголовном производстве четверо подозреваемых, трое из которых подозреваются в превышении служебных полномочий, а один - в совершении умышленного убийства.
Напомним, огромный общественный резонанс получил инцидент, произошедший 24 августа этого года в пгт Кривое Озеро. Во время задержания работниками полиции погиб местный житель.
Напомним, в ночь на 24 августа в Кривоозерском районе Николаевской области во время задержания полицейскими умер 32-летний Александр Цукерман.
Прокуратура Николаевской области в связи с гибелью жителя Кривого Озера открыла уголовное производство по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК в отношении трех сотрудников Кривозерського райуправления полиции ГУ НП Николаевской области.
25 августа Центральный райсуд Николаева взял под стражу троих подозреваемых в гибели А.Цукермана полицейских.