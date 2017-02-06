Ще одного учасника штурму Харківської ОДА судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт стосовно ще одного активного учасника масових заворушень під час березневого захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
“Завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.294 (активна участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися знищенням майна та захопленням будівель) КК України стосовно 31-річного чоловіка”, — повідомили у прокуратурі.
Встановлено, що 1 березня 2014 року житель Люботина брав активну участь у масових заворушеннях на площі Свободи, під час яких відбулося захоплення будівлі облдержадміністрації.
Учасника штурму ХОДА правоохоронці затримали у грудні 2016 року та повідомили про підозру.
Попереднє судове засідання призначено на 7 лютого поточного року.
Як повідомляв УНН, суд виніс вирок чотирьом учасникам захоплення Харківської ОДА.