Еще одного участника штурма Харьковской ОГА будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении еще одного активного участника массовых беспорядков во время мартовского захвата помещения Харьковской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Завершено досудебное расследование уголовного производства по ч.1 ст.294 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества и захватом зданий) УК Украины в отношении 31-летнего мужчины", - сообщили в прокуратуре.
Установлено, что 1 марта 2014 года житель Люботина принимал активное участие в массовых беспорядках на площади Свободы, во время которых произошел захват здания облгосадминистрации.
Участника штурма ХОГА правоохранители задержали в декабря 2016 года и сообщили о подозрении.
Предварительное судебное заседание назначено на 7 февраля текущего года.
Как сообщал УНН, суд вынес приговор четырем участникам захвата Харьковской ОГА.