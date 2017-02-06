Еще одного участника штурма Харьковской ОГА будут судить

"Завершено досудебное расследование уголовного производства по ч.1 ст.294 (активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества и захватом зданий) УК Украины в отношении 31-летнего мужчины", - сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 1 марта 2014 года житель Люботина принимал активное участие в массовых беспорядках на площади Свободы, во время которых произошел захват здания облгосадминистрации.

Участника штурма ХОГА правоохранители задержали в декабря 2016 года и сообщили о подозрении.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 февраля текущего года.

Как сообщал УНН, суд вынес приговор четырем участникам захвата Харьковской ОГА.