Ще одного депутата терористичної організації "ДНР" судитимуть заочно
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Донеччині заочно судитимуть депутата терористичної організації “ДНР”, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що у квітні 2014 року 59-річний чоловік за власною ініціативою вступив до лав терористів.
За інформацією прес-служби, у листопаді, в результаті псевдовиборів в окупованому бойовиками Донецьку його було обрано депутатом політичної сили “Свободный Донбасс”, а також членом комітету “по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Народного Совета “ДНР”.
Депутат досі перебуває на вказаній посаді та свідомо приймає участь у розробці та подальшому прийнятті “законів” і “постанов” у сфері природокористування, екології, надр і природних ресурсів, а також висвітлює діяльність терористичної організації “ДНР” в окремих засобах масової інформації.
Обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) КК України спрямовано до суду. З огляду на те, що обвинувачений знаходиться на тимчасово не підконтрольній українській владі території, прийнято рішення про його заочне засудження.
Спільнику терористів загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, екс-правоохоронця РФ засудили за участь в діяльності “ДНР”.