Еще одного депутата террористической организации "ДНР" будут судить заочно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Донецкой области заочно будут судить депутата террористической организации "ДНР", мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в апреле 2014 года 59-летний мужчина по собственной инициативе вступил в ряды террористов.
По информации пресс-службы, в ноябре, в результате псевдовыборов в оккупированном боевиками Донецке он был избран депутатом политической силы "Свободный Донбасс", а также членом комитета "по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Народного Совета "ДНР".
Депутат до сих пор находится на указанной должности и сознательно принимает участие в разработке и дальнейшем принятии "законов" и "постановлений" в сфере природопользования, экологии, недр и природных ресурсов, а также освещает деятельность террористической организации "ДНР" в отдельных средствах массовой информации.
Обвинительный акт по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК Украины направлен в суд. Учитывая то, что обвиняемый находится на временно подконтрольной украинской власти территории, принято решение о его заочном осуждении.
Сообщнику террористов грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, экс-правоохранителя РФ осудили за участие в деятельности "ДНР".