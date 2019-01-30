Ще одна польська опозиційна партія подала на Качинського заяву

"Як ми і обіцяли, ми повідомляємо про можливий злочин Ярослава Качинського у зв'язку з записами, які були опубліковані Gazeta Wyborcza", - заявили опозиційні депутати на прес-конференції.

Депутати закликали Качинського розкрити усі активи і заявили, що ведення ним бізнесу "є незаконним".

Вони також зазначили, що сподіваються на швидке вирішення цієї справи.

"Ми сподіваємося, що першим свідком, якого допитають, буде Ярослав Качинський", - додали в опозиції.

Як повідомляв УНН, лідер польської опозиційної партії "Сучасна" Ришард Петру подав заяву в прокуратуру після публікації переговорів лідера керівної партії Ярослава Качинського з австрійським бізнесменом Геральдом Біргфеллнером, з яких стало відомо про плани збудувати дві висотки у центрі Варшави.

Нагадаємо, польське видання Gazeta Wyborcza стверджує, що має записи секретних переговорів лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського з австрійським бізнесменом Геральдом Біргфеллнером щодо будівництва двох хмарочосів-близнюків у Варшаві.

Згідно з матеріалами видання, сума інвестицій мала становити 1,3 млрд злотих. Будинки мала побудувати компанія Srebrna, яка належить фонду імені Леха Качинського, до складу ради якого входить і Ярослав Качинський.

Інвестиції проекту повинна була приготувати фірма Біргфеллнера. За матеріалами видання, компанія виконала роботи, однак Srebrna відмовилась їх оплатити. У розмові Качинський нібито пояснює Біргфеллнеру, що проект довелося зупинити через відсутність згоди місцевої влади Варшави та зацікавленості ЗМІ у цьому питанні.