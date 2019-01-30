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Еще одна польская оппозиционная партия подала на Качиньского заявление

Еще одна польская оппозиционная партия подала на Качиньского заявление

Киев  •  УНН

 • 7637 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" подала в прокуратуру заявление, подозревая главу правящей партии Ярослава Качиньского в совершении преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Onet.

"Как мы и обещали, мы сообщаем о возможном преступлении Ярослава Качиньского в связи с записями, которые были опубликованы Gazeta Wyborcza", - заявили оппозиционные депутаты на пресс-конференции.

Депутаты призвали Качиньского раскрыть все активы и заявили, что ведение ним бизнеса "незаконно".

Они также отметили, что надеются на скорейшее решение этого дела.

"Мы надеемся, что первым свидетелем, которого допросят, будет Ярослав Качиньский", - добавили в оппозиции.

Как сообщал УНН, лидер польской оппозиционной партии "Современная" Рышард Петру подал заявление в прокуратуру после публикации переговоров лидера правящей партии Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах построить две высотки в центре Варшавы.

Напомним, польское издание Gazeta Wyborcza утверждает, что записи секретных переговоров лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером по строительству двух небоскребов-близнецов в Варшаве.

Согласно материалам издания, сумма инвестиций должна была составить 1,3 млрд злотых. Дома должна была построить компания Srebrna, которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского, в состав совета которого входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. По материалам издания, компания выполнила работы, однако Srebrna отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский якобы объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и заинтересованности СМИ в этом вопросе.

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