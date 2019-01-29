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Лідер польської опозиційної партії подав на Качинського заяву

Лідер польської опозиційної партії подав на Качинського заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Лідер польської опозиційної партії "Сучасна" Ришард Петру подав заяву в прокуратуру після публікації переговорів лідера керівної партії Ярослава Качинського з австрійським бізнесменом Геральдом Біргфеллнером, з яких стало відомо про плани збудувати дві висотки у центрі Варшави. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF FM.

На думку Петру, під час розмови Ярослав Качинський міг зловживати своїм впливом.

"Потребує з'ясування питання, чи голова "Права і справедливості" рекомендував банку Pekao SA, аби той виділив кредит на інвестиції компанії "Srebrna", і чи був він уповноважений компанією "Srebrna" говорити на тему інвестицій?" - зазначив Петру.

Депутат нагадав, що цей банк націоналізували два роки тому і він перебуває під наглядом прем’єра Польщі.

"Немає жодного сумніву, що Ярослав Качинський міг будь-якої хвилини через прем’єра і кадрові рішення у бюджетних структурах отримати вигідний кредит від банку" - заявив Петру.

Нагадаємо, польське видання Gazeta Wyborcza стверджує, що має записи секретних переговорів лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського з австрійським бізнесменом Геральдом Біргфеллнером щодо будівництва двох хмарочосів-близнюків у Варшаві.

Згідно з матеріалами видання, сума інвестицій мала становити 1,3 млрд злотих. Будинки мала побудувати компанія Srebrna, яка належить фонду імені Леха Качинського, до складу ради якого входить і Ярослав Качинський.

Інвестиції проекту повинна була приготувати фірма Біргфеллнера. За матеріалами видання, компанія виконала роботи, однак "Srebrna" відмовилась їх оплатити. У розмові Качинський нібито пояснює Біргфеллнеру, що проект довелося зупинити через відсутність згоди місцевої влади Варшави та зацікавленості ЗМІ у цьому питанні.

Як повідомляв УНН, обвинувачений у вбивстві мера Гданська зізнавався в антидемократичних поглядах

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