Лидер польской оппозиционной партии подал на Качиньского заявление

КИЕВ. 29 января. УНН. Лидер польской оппозиционной партии "Современная" Ришард Петру подал заявление в прокуратуру после публикации переговоров лидера правящей партии Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах построить две высотки в центре Варшавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.