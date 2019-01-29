Лидер польской оппозиционной партии подал на Качиньского заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Лидер польской оппозиционной партии "Современная" Ришард Петру подал заявление в прокуратуру после публикации переговоров лидера правящей партии Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах построить две высотки в центре Варшавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.
По мнению Петру, во время разговора Ярослав Качиньский мог злоупотреблять своим влиянием.
"Требует выяснения вопроса, глава "Права и справедливости" рекомендовал банку Pekao SA, чтобы тот выделил кредит на инвестиции компании "Srebrna", и был он уполномочен компанией "Srebrna" говорить на тему инвестиций?" - отметил Петру.
Депутат напомнил, что этот банк национализировали два года назад и он находится под наблюдением премьера Польши.
"Нет никакого сомнения, что Ярослав Качиньский мог в любую минуту из-за премьера и кадровые решения в бюджетных структурах получить выгодный кредит от банка", - заявил Петру.
Напомним, польское издание Gazeta Wyborcza утверждает, что владеет записями секретных переговоров лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером по строительству двух небоскребов-близнецов в Варшаве.
Согласно материалам издания, сумма инвестиций должна была составить 1,3 млрд злотых. Дома должна построить компания Srebrna, которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского, в состав совета которого входит и Ярослав Качиньский.
Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. По материалам издания, компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский якобы объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и заинтересованности СМИ в этом вопросе.
Как сообщал УНН, обвиняемый в убийстве мэра Гданьска признавался в антидемократических взглядах.