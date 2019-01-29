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Лидер польской оппозиционной партии подал на Качиньского заявление

Лидер польской оппозиционной партии подал на Качиньского заявление

Киев  •  УНН

 • 9459 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Лидер польской оппозиционной партии "Современная" Ришард Петру подал заявление в прокуратуру после публикации переговоров лидера правящей партии Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах построить две высотки в центре Варшавы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

По мнению Петру, во время разговора Ярослав Качиньский мог злоупотреблять своим влиянием.

"Требует выяснения вопроса, глава "Права и справедливости" рекомендовал банку Pekao SA, чтобы тот выделил кредит на инвестиции компании "Srebrna", и был он уполномочен компанией "Srebrna" говорить на тему инвестиций?" - отметил Петру.

Депутат напомнил, что этот банк национализировали два года назад и он находится под наблюдением премьера Польши.

"Нет никакого сомнения, что Ярослав Качиньский мог в любую минуту из-за премьера и кадровые решения в бюджетных структурах получить выгодный кредит от банка", - заявил Петру.

Напомним, польское издание Gazeta Wyborcza утверждает, что владеет записями секретных переговоров лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером по строительству двух небоскребов-близнецов в Варшаве.

Согласно материалам издания, сумма инвестиций должна была составить 1,3 млрд злотых. Дома должна построить компания Srebrna, которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского, в состав совета которого входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. По материалам издания, компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский якобы объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и заинтересованности СМИ в этом вопросе.

Как сообщал УНН, обвиняемый в убийстве мэра Гданьска признавался в антидемократических взглядах.

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