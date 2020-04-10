Ще одна людина померла вiд COVID-19 на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Кiровоградськiй ОДА прокоментували чергову смерть вiд COVID-19, яку зафiксували минулої доби, передає кореспондент УНН.
Як повiдомив у своєму Telegram-каналi голова Кіровоградської ОДА Андрiй Балонь, 9 квiтня в обласнiй лiкарнi вiд запалення легень померла 71-рiчна жителька Кропивницького, яка була хворою на коронавiрус.
Минулої доби на Кiровоградщинi не виявили нових хворих на COVID-19. Лабораторним методом залишаються пiдтвердженими 82 випадки, iз яких п’ять летальних.
Як повідомляв УНН, в Україні показник летальності від COVID-19 становить 3,1%.