Еще один человек скончался от COVID-19 в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Кировоградской ОГА прокомментировали очередную смерть от COVID-19, которую зафиксировали в прошедшие сутки, передает корреспондент УНН.
Как сообщил в своем Telegram-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей баллонов, 9 апреля в областной больнице от воспаления легких умерла 71-летняя жительница Кропивницкого, которая была больна коронавирусом.
За прошедшие сутки в Кировоградской области не выявили новых больных COVID-19. Лабораторным методом остаются подтвержденными 82 случая, из которых пять летальных.
Как сообщал УНН, в Украине показатель летальности от COVID-19 составляет 3,1%.