Ще одна людина на Житомирщині померла від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Житомирській області внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19 померла ще одна людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
“Сьогодні, 23 квітня, на Житомирщині зафіксований вже сьомий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Від цього захворювання помер житель області з Малина. Це перший летальний випадок в Малинському районі”, — йдеться в повідомленні.
За словами начальника управління охорони здоров’я ОЛА Миколи Суслика, чоловік захворів ще 10 квітня, 13 звернувся до лікарів і цього ж дня був госпіталізований.
“15 квітня ПЛР-дослідження підтвердили діагноз — виявили коронавірус в організмі. Пацієнт мав супутні патології, і весь час був на стаціонарному лікуванні. 23 квітня зранку його стан різко погіршився. Лікарі намагалися зробити все, аби врятувати життя, але хвороба виявилась сильнішою”, — зазначається в повідомленні.
Як нагадує ОДА, перший летальний випадок від COVID-19 зареєстрований на Житомирщині в Радомишлі ще 13 березня, ще три летальні випадки пізніше сталися у Бердичеві, і 19 та 20 квітня померли двоє жителів Черняхівського району.
Нагадаємо, станом на 23 квітня 2020 року в Житомирській області зареєстровано 304 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.