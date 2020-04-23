Еще один человек в Житомирской области умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Житомирской области в результате осложнений, вызванных COVID-19 скончался еще один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
“Сегодня, 23 апреля, в Житомирской области зафиксирован уже седьмой летальный случай от коронавирусной инфекции. От этого заболевания умер житель области из Малина. Это первый летальный случай в Малинском районе”, — говорится в сообщении.
По словам начальника управления здравоохранения ОЛА Николая Суслыка, мужчина заболел еще 10 апреля, 13 обратился к врачам и в этот же день был госпитализирован.
“15 апреля ПЦР-исследования подтвердили диагноз — обнаружили коронавирус в организме. Пациент имел сопутствующие патологии, и все время был на стационарном лечении. 23 апреля утром его состояние резко ухудшилось. Врачи пытались сделать все, чтобы спасти жизнь, но болезнь оказалась сильнее”, — отмечается в сообщении.
Как напоминает ОГА, первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован в Житомирской области в Радомышле еще 13 марта, еще три летальных исхода позже произошли в Бердичеве, и 19 и 20 апреля умерли двое жителей Черняховского района.
Напомним, на 23 апреля 2020 года в Житомирской области зарегистрировано 304 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.