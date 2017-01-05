Ще одна лавина зійшла на Закарпатті

Сьогодні, 5 січня, о 10:35 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автошлях державного значення Мукачево — Рогатин, поблизу села Ділове, зійшла лавина (розмір 12×3×1 м).

“Рух транспортних засобів здійснювався в реверсному режимі та регулювався працівниками поліції. Об 11:00 дорожнє покриття від снігу розчищено, рух транспортних засобів повністю відновлено”, — повідомили рятувальники.

Жертв та травмованих внаслідок сходження снігової лавини немає.