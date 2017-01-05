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Еще одна лавина сошла на Закарпатье

Еще одна лавина сошла на Закарпатье

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Еще одна лавина сошла в Раховском районе на Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.

Сегодня, 5 января, в 10:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге государственного значения Мукачево - Рогатин вблизи села Деловое, сошла лавина (размер 12 × 3 × 1 м).

"Движение транспортных средств осуществлялось в реверсном режиме и регулировалось работниками полиции. В 11:00 дорожное покрытие от снега расчищено, движение транспортных средств полностью восстановлено", - сообщили спасатели.

Жертв и травмированных в результате схода снежной лавины нет.

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