Ще одна країна відкрила ринок для української курятини

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна буде поставляти вітчизняну курятину на ринок Ефіопії. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.

“Компетентні органи України та Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія погодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього з України до Ефіопії”, - йдеться у повідомленні держоргану.

Нагадаємо, у 2018 році ринки для української курятини відкрили також Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у 2019 році - Японія та Катар.

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.

Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%. 

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