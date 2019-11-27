Ще одна країна відкрила ринок для української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна буде поставляти вітчизняну курятину на ринок Ефіопії. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.
“Компетентні органи України та Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія погодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього з України до Ефіопії”, - йдеться у повідомленні держоргану.
Нагадаємо, у 2018 році ринки для української курятини відкрили також Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у 2019 році - Японія та Катар.
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.
Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.