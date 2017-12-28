Ще один український банк прийняв рішення про добровільне припинення діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Банк "Кредит Оптима Банк" прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"Національний банк України рішеннями Правління від 28.12.2017 №855-рш відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ "Кредит Оптима Банк". Цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що це вже четвертий банк, який прийняв таке рішення. Національний банк за аналогічною процедурою вже відкликав ліцензії у ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк" та ПАТ "Промислово-фінансовий банк".
Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Родовід Банку".