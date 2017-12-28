Еще один украинский банк принял решение о добровольном прекращении деятельности

"Национальный банк Украины решениями Правления от 28.12.2017 №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в ПАО "Оптима Банк". Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", - говорится в сообщении .

Указано, что это уже четвертый банк, который принял такое решение. Национальный банк по аналогичной процедурой уже отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".

Напомним, НБУ принял решение о ликвидации "Родовид Банка".