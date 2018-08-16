Ще один росіянин просить Путіна обміняти його на українського політв’язня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ще один громадянин Російської Федерації, який утримується в українських місцях позбавлення волі, написав заяву з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Про це повідомила у Facebook Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Тільки-но надійшло звернення від громадянина Російської Федерації Павла Черних (Маріупольський слідчий ізолятор) до Президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів”, — йдеться у повідомлені.
Як повідомляв УНН, ще троє росіян, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, написали заяви на ім’я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів.
Нагадаємо, раніше восьмеро громадян Російської Федерації, утримуваних в Україні, написали заяви на ім’я російського президента з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.
Додамо, що Україна готова обміняти 23 громадян РФ на утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців.