Еще один россиянин просит Путина обменять его на украинского политзаключенного

"Только что поступило обращение от гражданина Российской Федерации Павла Черных (Мариупольский следственный изолятор) к Президенту РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, еще трое россиян, содержащиеся в украинских местах лишения свободы, написали заявления на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

Напомним, ранее восемь граждан Российской Федерации, находящихся в Украине, написали заявления на имя российского президента с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.

Добавим, что Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинский.