Ще один нардеп залишив фракцію БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Народний депутат Владислав Голуб офіційно залишив фракцію “Блок Петра Порошенка”. Відповідне оголошення під час пленарного засідання зробила віце-спікер Оксана Сироїд, передає кореспондент УНН.
Зауважимо, що В.Голуба було обрано до парламенту за результатами виборів у мажоритарному окрузі номер 197 (Черкаська область). Таким чином, він залишиться депутатом парламента навіть після виходу з фракції.
Нагадаємо, 23 лютого, голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Юрія Бублика зі складу фракції “Блоку Петра Порошенка”.