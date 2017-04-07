Ще один нардеп залишив фракцію БПП

Зауважимо, що В.Голуба було обрано до парламенту за результатами виборів у мажоритарному окрузі номер 197 (Черкаська область). Таким чином, він залишиться депутатом парламента навіть після виходу з фракції.

Нагадаємо, 23 лютого, голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Юрія Бублика зі складу фракції “Блоку Петра Порошенка”.