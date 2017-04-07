Еще один нардеп оставил фракцию БПП

Отметим, что В.Голуб был избран в парламент по результатам выборов по округу номер 197 (Черкасская область). Таким образом, он останется депутатом парламента даже после выхода из фракции.

Напомним, 23 февраля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Юрия Бублика из состава фракции "Блока Петра Порошенко".