Еще один нардеп оставил фракцию БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Народный депутат Владислав Голуб официально покинул фракцию "Блок Петра Порошенко". Соответствующее объявление во время пленарного заседания сделала вице-спикер Оксана Сыроид, передает корреспондент УНН.
Отметим, что В.Голуб был избран в парламент по результатам выборов по округу номер 197 (Черкасская область). Таким образом, он останется депутатом парламента даже после выхода из фракции.
Напомним, 23 февраля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе народного депутата Юрия Бублика из состава фракции "Блока Петра Порошенко".