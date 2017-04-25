Ще один міст перекриють у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Дніпрі перекриють ще один міст, цього разу буде обмежено рух Амурським містом. Про це повідомили у міськраді Дніпра, передає кореспондент УНН.
Рух мостом буде пекрито для всіх видів транспорту 26 квітня з 23:00 і до 5:30 27 квітня. На час обмеження роботи шляхопровіду, на мосту проходитиме ремонт дорожнього покриття.
Амурський міст, вже друга артерія у Дніпрі з правого на лівий берег міста, яка буде перекрита.
Нагадаємо, у Дніпрі через капітальний ремонт перекритий Центральний міст.