Ще один міст перекриють у Дніпрі

Рух мостом буде пекрито для всіх видів транспорту 26 квітня з 23:00 і до 5:30 27 квітня. На час обмеження роботи шляхопровіду, на мосту проходитиме ремонт дорожнього покриття.

Амурський міст, вже друга артерія у Дніпрі з правого на лівий берег міста, яка буде перекрита.

Нагадаємо, у Дніпрі через капітальний ремонт перекритий Центральний міст.