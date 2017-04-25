Еще один мост будет перекрыт в Днепре

Движение по мосту будет перекрыто для всех видов транспорта 26 апреля со 23:00 и до 5:30 27 апреля. Во время ограничения работы путепровода, на мосту будет проходить ремонт дорожного покрытия.

Амурский мост, уже вторая артерия в Днепре с правого на левый берег города, которая будет перекрыта.

Напомним, в Днепре из-за капитальный ремонт перекрытий Центральный мост .