Еще один мост будет перекрыт в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Днепре перекроют еще один мост, на этот раз будет ограничено движение по Амурскому мосту. Об этом сообщили в горсовете Днепра, передает корреспондент УНН.
Движение по мосту будет перекрыто для всех видов транспорта 26 апреля со 23:00 и до 5:30 27 апреля. Во время ограничения работы путепровода, на мосту будет проходить ремонт дорожного покрытия.
Амурский мост, уже вторая артерия в Днепре с правого на левый берег города, которая будет перекрыта.
Напомним, в Днепре из-за капитальный ремонт перекрытий Центральный мост .