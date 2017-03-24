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Ще один додатковий поїзд призначили на Великдень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На великодні свята з 13 по 18 квітня "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд - № 270/269 Одеса – Харків. Загалом до Великодня уже признаено 8 додаткових поїздів та збільшила періодичність курсування 3 графікових поїздів у популярних напрямках, передає УНН із посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як повідомили у прес-службі, додатковий поїзд № 270/269 Одеса — Харків відправиться з Одеси 13, 17 квітня, а зворотно з Харкова 14, 18 квітня. Відправлення з Одеси о 15:24 та прибуття до Харкова наступного дня о 08:34. Час відправлення з Харкова — о 16:13 та прибуття до Одеси наступного дня о 09:17. У складі поїзда купейні та плацкартні вагони. Поїзд прямуватиме, зокрема, через Котовськ, Кіровоград, Знам’янку, Кременчук, Полтаву.

Нагадаємо, що раніше на святкові дати Укрзалізниця призначила додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ — Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.

№ 197/198 Київ — Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.

№ 179 Київ — Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.

№ 185 Львів — Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.

№ 235 Харків — Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.

Інтерсіті+ № 728/727 Київ — Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.

№ 231 Дніпро — Івано-Франківськ, із Дніпра 14, 16 квітня, з Івано-Франківська 15, 17 квітня.

Крім цього, пасажири можуть скористатися додатковими рейсами цілорічних поїздів:

№ 63/64 Дніпро — Кривий Ріг — Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.

№ 136 Одеса — Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня, з Чернівців 13, 15, 17 квітня.

Інтерсіті+ № 736 Київ — Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.

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