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Еще один дополнительный поезд назначили на Пасху

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На пасхальные праздники с 13 по 18 апреля "Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд - № 270/269 Одесса - Харьков. В общем к Пасхе уже признаено 8 дополнительных поездов и увеличила периодичность курсирования 3 графиковых поездов в популярных направлениях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщили в пресс-службе, дополнительный поезд № 270/269 Одесса - Харьков отправится из Одессы 13, 17 апреля, а обратно из Харькова 14, 18 апреля. Отправление из Одессы в 15:24 и прибытие в Харьков на следующий день в 8:34. Время отправления из Харькова - в 16:13 и прибытие в Одессу на следующий день в 9:17. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет следовать, в частности, из Котовск, Кировоград, Знаменка, Кременчуг, Полтаву.

Напомним, что ранее на праздничные даты Укрзализныця назначила дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.

№ 197/198 Киев - Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.

№ 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.

№ 185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.

№ 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 14, 17 апреля.

Интерсити + № 728/727 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

№ 231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 14, 16 апреля, из Ивано-Франковска 15, 17 апреля.

Кроме этого, пассажиры могут воспользоваться дополнительными рейсами круглогодичных поездов:

№ 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.

№ 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

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