Ще один аеропорт "замінували" у Рівному

Із приміщення аеропорту евакуювали усіх працівників і присутніх там осіб.

На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи, а також відповідні екстрені служби.

Відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надходили повідомлення про замінування аеропортів Одеси, Вінниці, та ще ряду міст.