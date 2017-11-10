Ще один аеропорт "замінували" у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні опівдні до поліції надійшло повідомлення, що на території аеропорту стоїть замінований автомобіль. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Волинської області, передає УНН.
Із приміщення аеропорту евакуювали усіх працівників і присутніх там осіб.
На місці події працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи, а також відповідні екстрені служби.
Відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Нагадаємо, сьогодні до правоохоронців надходили повідомлення про замінування аеропортів Одеси, Вінниці, та ще ряду міст.