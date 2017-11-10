Еще один аэропорт "заминировали" в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня в полдень в полицию поступило сообщение, что на территории аэропорта стоит заминированный автомобиль. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.
Из помещения аэропорта эвакуировали всех работников и присутствующих там лиц.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела, кинологи, а также соответствующие экстренные службы.
Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
Напомним, сегодня в милицию поступали сообщения о заминировании аэропортов Одессы, Винницы, и еще ряда городов.