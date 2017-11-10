Еще один аэропорт "заминировали" в Ровно

Из помещения аэропорта эвакуировали всех работников и присутствующих там лиц.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела, кинологи, а также соответствующие экстренные службы.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Напомним, сегодня в милицию поступали сообщения о заминировании аэропортов Одессы, Винницы, и еще ряда городов.