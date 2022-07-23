Ще не встигли висохти чорнила: в ОП відповіли на удари по Одеському порту і додали, що "росія передбачувано нікчемна"

Цитата

"На словах ти Лев Толстой, а насправді… росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява міноборони рф, що українські порти «небезпечні для судноплавства», - написав Подоляк.

Крім того, за його словами, це ще одне нагадування світу, чого варте російське «прагнення миру».

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.