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"Ще не усвідомлюють власну провину": Кулеба пояснив, чому треба припинити видавати росіянам візи

Київ • УНН

 • 163326 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй статті для видання Politico зазначив, що росіяни почнуть усвідомлювати проблему війни в Україні лише після того, як особисто відчують санкції від Заходу. Про це інформує УНН.

"Ще не усвідомлюють власну провину": Кулеба пояснив, чому треба припинити видавати росіянам візи

Цитата

"Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні. Росіяни ще навіть не починали усвідомлювати власну провину, вони рухаються в протилежному напрямі. Час зняти рожеві окуляри та тверезо подивитися на реальність російського фашизму. Покладання провини виключно на путіна небезпечно наївне. росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна", – написав Кулеба.

Деталі

Міністр вважає, що для того, аби росіяни збагнули проблему, країнам ЄС та G7 необхідно зупинити видачу туристичних віз росіянам. Їх мають позбавити права перетинати міжнародні кордони, допоки вони не навчаться їх поважати.

"Є і суто практична складова цієї дискусії, і вона стосується безпеки. Росіяни становлять підвищений ризик конфліктів і злочинів на ґрунті ненависті, особливо зараз, коли їм щоденно промиває мізки агресивна пропаганда. Вони знані своєю негідною поведінкою на світових курортах та в туристичних місцях, а зараз ці ризики додатково зросли. Заборона в’їзду для росіян підвищить безпеку та знизить злочинність", - повідомив Кулеба.

Також він додав, що Україна наразі активно працює із партнерами в ЄС і G7, переконуючи їх закрити в’їзд російським туристам. Кулеба зазначає, що це одна з найефективніших персональних санкцій проти росії. 

"На відміну від деяких інших обмежувальних заходів, вона не несе майже жодної додаткової ціни для ЄС і Групи семи, зміцнює безпеку, не потребує додаткового законодавства та надсилає чіткий сигнал всім росіянам. Сигнал про те, що путін і його прихильники закрили росії двері до Європи", - зазначив міністр.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наразі необхідно позбутися політики подвійних стандартів, аби припинити війну в Україні. Для цього негайно треба оголосити росію країною-спонсором тероризму і заборонити громадянам рф видачу туристичних віз до ЄС.

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