"Еще не осознают свою вину": Кулеба объяснил, почему нужно прекратить выдавать россиянам визы

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"Хоть правовая ответственность за совершенные преступления действительно индивидуальна, существует также общая ответственность общества, которую россияне должны нести за все горе, причиненное Украине. Россияне еще даже не начинали осознавать свою вину, они двигаются в противоположном направлении. Пора снять розовые очки и трезво посмотреть на реальность русского фашизма. Возложение вины исключительно на путина опасно наивно. россия не изменится, пока поколения россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна", – написал Кулеба.

Детали

Министр считает, что для того, чтобы россияне поняли проблему, странам ЕС и G7 необходимо остановить выдачу туристических виз россиянам. Их должны лишить права пересекать международные границы до тех пор, пока они не научатся их уважать.

"Есть и сугубо практическая составляющая этой дискуссии, и она касается безопасности. Россияне составляют повышенный риск конфликтов и преступлений на почве ненависти, особенно сейчас, когда им ежедневно промывает мозги агрессивная пропаганда. Они известны своим недостойным поведением на мировых курортах и ​​в туристических местах, а сейчас эти риски дополнительно выросли. Запрет въезда для россиян повысит безопасность и снизит преступность", - сообщил Кулеба.

Также он добавил, что Украина активно работает с партнерами в ЕС и G7, убеждая их закрыть въезд российским туристам. Кулеба отмечает, что это одна из самых эффективных персональных санкций против россии.

"В отличие от некоторых других ограничительных мер, она не несет почти ни одной дополнительной цены для ЕС и Группы семи, укрепляет безопасность, не требует дополнительного законодательства и посылает четкий сигнал всем россиянам. Сигнал о том, что путин и его сторонники закрыли россии двери в Европу", - отметил министр.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что необходимо избавиться от политики двойных стандартов, чтобы прекратить войну в Украине. Для этого немедленно нужно объявить россию страной-спонсором терроризма и запретить гражданам россии выдачу туристических виз в ЕС.